Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çorum'u turist rotası haline getirmek için adımlar atacak

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yabancı ziyaretçi için turist rotası oluşturacaklarını belirterek, "Yani hem buradan önceki şehirler ve buradan sonraki, Çorum'dan sonra devam edecek şehirlerle birleştirip Çorum'u beşli turizm rotası, kültür turlarının cazibe noktası halinde getirmek için gerekli adımları hızlı şekilde atmaya karar verdik." dedi.

Ersoy, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret ederek, kentteki turizme yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı ziyaret eden Ersoy, burada partililerle sohbet etti.

Ersoy, gazetecilere, Çorum'un turizm potansiyelini artırmaya yönelik incelemeler yaptıklarını söyledi.

Çorum'un turizm açısından marka yerlere, arkeolojik noktalara sahip olduğunu belirten Ersoy, "Alacahöyük, Boğazkale, Yazılıkaya, Şapinuva, Kalehisar, Eskiyapar olsun, bu noktalar Bakanlığımız tarafından Geleceğe Miras Projesi kapsamına alındılar zaten. Hocalarıyla yerinde incelemelerini de yaparak özellikle yabancı turisti, Asyalı turisti hedefliyoruz. Yabancı turist için nasıl daha cazip hale getirebiliriz, mümkünse burada konaklama gerektirecek noktaları nasıl oluştururuz, bununla ilgili ön çalışma yapma fırsatı bulduk." diye konuştu.

Çorum'un da içinde bulunduğu turist güzergahı oluşturacaklarını anlatan Ersoy, "Hem Turizm Geliştirme Ajansımız, hem Bakanlığımızın Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğüyle yabancı ziyaretçi için turist rotası oluşturacağız. Yani hem buradan önceki şehirler ve buradan sonraki, Çorum'dan sonra devam edecek şehirlerle birleştirip Çorum'u beşli turizm rotası, kültür turlarının cazibe noktası halinde getirmek için gerekli adımları hızlı şekilde atmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi ile Güney Kore'nin Gimhae Belediyesinin kardeş belediye olduğunu, Gimhae ve Seul'de 220 Hitit eserinin geçici süreyle sergilenmesi için proje yürütüldüğünü hatırlatan Ersoy, "Aynı şekilde Asya ülkelerinin tamamında ve özellikle Batılı ülkelerde turistlerin ziyaret ilgisi oluşturabilecek, kültür varlıklarının ön planda olduğu bir rotayı hep beraber nasıl oluştururuz diye bakıyoruz." diye konuştu.

Ersoy, kent merkezindeki ikiz konaklar ile İskilip ilçesindeki Taş Mektep'in restore edilerek kütüphaneye dönüştürülmesini, yıkılan Hasanpaşa İl Halk Kütüphanesinin yeniden inşası için ihale sürecinin de başlatılmasını kararlaştırdıklarını bildirdi.

Çorum'da yapılacak çalışmaları hızlı şekilde hayata geçireceklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Çorum'un turizm potansiyeli ile ilgili master plan çalışması yapacağız. Bir ana rotanın parçası haline getireceğiz. Kendi içinde bir rotasını oluşturmamız gerekiyor. Yani turistlerin birkaç saatte gezip çıkabileceği bir şehir olmaktan çıkarıp, en az bir gece konaklamasını gerektirecek rota oluşturmamız gerekiyor. Bu rotayı oluştururken sadece tarihi ören yerlerinin ihyası yeterli değil. Çorum'un içindeki eski şehrin de kalesi dahil, içindeki mekanları da oluşturularak akşam da keyifli vakit geçirebilecek ortamları yaratmamız gerekiyor. Bu bağlamda geniş bir çalışma yapacağız."

Daha sonra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret ederek kent merkezindeki turizme dönük yerler hakkında bilgi alan Ersoy, ardından Çorum Müzesi'ni, restorasyon çalışması devam eden Çorum Kalesi'ni ve tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nı ziyaret etti.