Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mart başından bu yana 18 yaşındaki 5 bin gencin "GençKart" sahibi olduğunu bildirdi.
Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mart ayının başında başlattığımız uygulamamız ile bugüne kadar yaklaşık 5 bin gencimiz GençKart'lı oldu. Gençlerimiz bugüne kadar 43 farklı tiyatro etkinliğine, 24 farklı opera ve bale etkinliği ile 35 farklı AKM-CSO'daki etkinliklere ücretsiz katılım sağladı." ifadelerini kullandı.
Gençlerin bir yıl kullanabileceği "GençKart" başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini hatırlatan Ersoy, "GençKart" ile kültür ve sanat kurumlarının etkinliklerine katılabileceklerini, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan GençKart açıklaması - Son Dakika
Gaziantep-Nizip karayolunda vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak öldürülen kadının kimliği tespit edildi. Cengiz'in cenazesi, adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edilirken katil zanlısı yada zanlılarını yakalama çalışmaları sürüyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında P. Karşıyaka, yarın Bahçeşehir Koleji'ni evinde ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi P. Karşıyaka 4. sırada yer alırken, konuk ekip Bahçeşehir Koleji ise 13. sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan ilk devre müsabakasını P. Karşıyaka kazanmıştı.
Malatya'da yapılacak yerel seçimlerin ardından inşaat sektöründe ciddi bir artış ve hareketlilik bekleniyor. Deprem bölgelerinde konut ihtiyacının karşılanmasıyla birlikte sektörde istihdam ve konut ihtiyacında rahatlama olması öngörülüyor. İnşaat Mühendisi Musa Karagöz, kredi sorununun giderilmesi ve yeni yapılan deprem konutlarıyla birlikte güvenli ve yaşanabilir konutlar üretileceğini belirtti.
Ardahan Belediyesi, 'Her mahalleye bir taziye evi' sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Gürçayır Mahallesi sakinlerine modern bir taziye evi kazandırdı. Açılış törenine Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu ve mahalle sakinleri katıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan 'Gönül Mutfağı'nda, ramazan ayı boyunca afetzedeler için günlük 12 bin kişilik yemek hazırlanıyor. İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'ndeki mutfakta, 70 gönüllü iftar sofraları için her gün üç çeşit yemek yapıyor. Gönüllülerce hazırlanan yemekler, ilçedeki depremzedelere ulaştırılıyor. İftar yemeğinin yanı sıra yaklaşık 2 bin kişilik de sahurluk hazırlayan gönüllüler, ihtiyaç sahipleri için de ramazan kolisi dağıtıyor.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural ve beraberindeki heyet, Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Kaya, Bilecik ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vural ise Bilecik'in güzelliklerinden bahsederek, Başkan Kaya'nın çalışmalarını takdir etti.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kampanya döneminde adaylar, römork, tır, minibüs ve kamyonet gibi araçları billboard gibi kullanarak propaganda yaptı. Ankara'nın işlek cadde ve sokakları ile şehirlerarası yollara park edilen araçlar, partilerin renkleri, logoları ve adayların fotoğraflarıyla giydirildi. Bu araçlar, seçim bölgelerinde billboard görevi görerek adayların vaatlerini ve sloganlarını seçmenlere ulaştırmaya çalıştı. Seçimlerin ardından ise bu araçlar tekrar aktif kullanılmaya başlanacak.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kiraz ağaçlarının çiçeklerinin bolluğu üreticileri yeni sezon için umutlandırdı. Üreticiler, zirai mücadele ve ağaç bakım çalışmalarını sürdürerek bereketli bir sezon bekliyor. Kirazın aromasının buraya özgü olduğunu belirten üreticiler, bu yıl daha iyi bir rekolte beklediklerini ifade etti.
Başakşehir'de sitenin asansöründe bir kedinin öldürülmesi suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan sanığın cezasının az olduğu gerekçesiyle savcılık tarafından itiraz edildi. Savcılık, sanığın eyleminin canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirildiğini belirterek, daha ağır bir ceza verilmesi gerektiğini savundu. İtiraz dilekçesinde, temel cezanın belirlenmesinde yanılgıya düşüldüğü ve sanığın tutuklanması talep edildi.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve partililerle birlikte 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Hatipoğlu, yürüyüş sırasında vatandaşlarla buluşarak desteklerini istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?