Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan GençKart açıklaması - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan GençKart açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mart başından bu yana 18 yaşındaki 5 bin gencin 'GençKart' sahibi olduğunu bildirdi. Gençler, GençKart ile kültür ve sanat etkinliklerine ücretsiz katılım sağlayabilecek, müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebilecekler.

29.03.2024 10:54
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mart başından bu yana 18 yaşındaki 5 bin gencin "GençKart" sahibi olduğunu bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mart ayının başında başlattığımız uygulamamız ile bugüne kadar yaklaşık 5 bin gencimiz GençKart'lı oldu. Gençlerimiz bugüne kadar 43 farklı tiyatro etkinliğine, 24 farklı opera ve bale etkinliği ile 35 farklı AKM-CSO'daki etkinliklere ücretsiz katılım sağladı." ifadelerini kullandı.

Gençlerin bir yıl kullanabileceği "GençKart" başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini hatırlatan Ersoy, "GençKart" ile kültür ve sanat kurumlarının etkinliklerine katılabileceklerini, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan GençKart açıklaması - Son Dakika

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