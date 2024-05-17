Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Sektörüne 44,9 Milyon TL Destek Sağladı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Sektörüne 44,9 Milyon TL Destek Sağladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Sektörüne 44,9 Milyon TL Destek Sağladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl sinema sektörüne 44,9 milyon lira destek sağladı. Sinema Destekleme Kurulu tarafından belirlenen destekler arasında nitelikli belgesel film yapımları, senaryo ve diyalog yazım projeleri, kısa film yapım projeleri, kısa animasyon film yapım projeleri ve yerli film gösterim projeleri yer alıyor. Bu yıl içinde sinema sektörüne aktarılan destek miktarı 44,9 milyon liraya ulaştı.

17.05.2024 13:55
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Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yıl sinema sektörüne aktardığı destek miktarı 44,9 milyon liraya ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sinema sektöründe nitelikli belgesel film yapımlarının gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahip Bakanlık desteklerini sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu belirledi.

Bu yıl 191 belgesel film yapım proje başvurusunu değerlendiren kurul, 44 proje için 10 milyon 335 bin lira destek verilmesine karar verdi.

Bakanlık geçen ay 23 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 840 bin lira, 28 kısa film yapım projesine 3 milyon 846 bin lira, 9 kısa animasyon film yapım projesine 935 bin lira, 87 yerli film gösterim projesine de 27 milyon 935 bin lira destek sağladı.

Belgesel film yapımlarına aktarılan yeni destekle bu yıl içinde sinema sektörüne aktarılan destek miktarı 44,9 milyon liraya ulaştı.

Bakanlık, çekim sonrası dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım ile uzun metrajlı sinema film yapımına ilişkin başvuruları ise mayıs ayı sonuna kadar değerlendirecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Sektörüne 44,9 Milyon TL Destek Sağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Sektörüne 44,9 Milyon TL Destek Sağladı - Son Dakika
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