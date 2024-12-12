Kültürel Miras Semineri Bozyazı\'da

Anamur Müze Müdürlüğü, Bozyazı'da kolluk güçlerine "Kültürel Mirası Koruma" semineri verildi.
Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonu'nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yönelik seminer düzenlendi.
Anamur Müze Müdürü Suat Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, kültür varlıklarını koruma bilincini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.
Şahin, kültür varlıklarının kaçakçılığıyla mücadele konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini kaydetti.
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