Kültürel Miras Uzmanları Ek Gösterge Talep Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kültürel Miras Uzmanları Ek Gösterge Talep Ediyor

04.06.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arkeologlar, 657 sayılı kanunda tanımlanmayı ve ek gösterge talep ediyor. Adaletsizliğe dikkat çekiyorlar.

Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görev yapan arkeolog, müze araştırmacısı, antropolog, etnolog ve sanat tarihçilerinden oluşan Kültürel Miras Uzmanları Platformu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda açık şekilde tanımlanmayı, Teknik Hizmetler Sınıfı'nda A Grubu statüsüne geçirilerek, 4200 ek göstergeden yararlandırılmayı talep etti. Kamuda çalışan bir arkeolog, "Türkiye'nin binlerce yıllık geçmişini koruyan uzmanların, kendi gelecekleri konusunda bu kadar belirsizlik yaşaması gerçekten ironik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görev yapan arkeologlar, müze araştırmacıları, antropologlar, etnologlar ve sanat tarihçilerinden oluşan Kültürel Miras Uzmanları Platformu, mesleklerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda açık şekilde tanımlanmasını, Teknik Hizmetler Sınıfı'nda A Grubu statüsüne geçirilmesini ve 4200 ek göstergeden yararlandırılmasını talep ediyor.

Kültürel Miras Uzmanları Platformu, geçen yıl TBMM Dilekçe Komisyonu'na 3 bin 211 imzalı başvuru yaptı. Başvuru sonucunda, TBMM Dilekçe Komisyonu kararıyla, ilgili unvanların ekonomik ve mesleki mağduriyet yaşadığının resmen tespit edildiğini belirten platform üyeleri, 7 Ekim 2025 tarihinde bu kararın, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiğini, ancak sorunlarıyla ilgili hala bir çözüm üretilmediğini ifade ediyor.

"BAŞKA KADROLAR DAHA YÜKSEK MALİ HAKLARA SAHİP OLABİLİYOR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan kamuda çalışan arkeolog, yaşadıkları mağduriyeti, şu sözlerle anlattı:

"Zorunlu altyapı uygulamalarında, arkeolojik sondaj süreçlerinde, kaçak kazı dosyalarında, teknik değerlendirmelerde rapor yazıyoruz. Vatandaşın mülkiyet hakkını etkileyen süreçlerde sorumluluk alıyoruz. Koruma kurullarına dosya hazırlıyoruz. Ama ironik olan şu: 2 yıllık tekniker olarak göreve başlayıp sonradan mühendislik tamamlayan bir personel, bugün benden yaklaşık 15 bin lira daha fazla maaş alabiliyor. Üstelik benim taşıdığım teknik sorumluluğun tamamını da taşımıyor. Kurula dosya hazırlayan benim. Teknik raporu yazan benim. İmza sorumluluğu bende ama özlük haklarında geride olan yine benim."

Müzelerde çalışan arkadaşlarının durumunun daha da çarpıcı olduğunu aktaran arkeolog, "Binlerce tarihi eserin zimmet sorumluluğunu taşıyorlar. Kazı süreçlerinde görev alıyorlar. Kaçakçılık dosyalarında uzman görüşü sunuyorlar. Tarihi eserlerin korunması, belgelenmesi ve sorumluluğu onların omzunda. Ama aynı kurumda, bazen yalnızca koordinat alıp mevcut hazır veriyi kullanan başka kadrolar daha yüksek mali haklara sahip olabiliyor" dedi.

"SORUNUN GERÇEK OLDUĞUNU KABUL ETTİ AMA 2026'YA GELDİK, HALA AYNI NOKTADAYIZ"

Maaşta, özlük ve emeklilik haklarında diğer personele göre geride kaldıklarını söyleyen arkeolog, "Türkiye'nin binlerce yıllık geçmişini koruyan uzmanların, kendi gelecekleri konusunda bu kadar belirsizlik yaşaması gerçekten ironik. Biz geçmişi okuyoruz. Toprağın altındaki binlerce yıllık katmanları çözüyoruz. Medeniyetlerin yükselişini, çöküşünü, adalet anlayışını inceliyoruz. Ama kendi mesleğimizin uğradığı adaletsizliği anlatmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

Arkeologların 1987'de teknik hizmetler sınıfına alındığını ancak 1994'te 4 yıllık lisans mezunu arkeologların, teknik hizmetler içinde yanlış gruplandırmayla 2 yıllık teknik personelle aynı alt grupta değerlendirildiğini anlatan arkeolog, "İşte bugünkü mağduriyetin temeli burada atıldı. Çünkü biz sahada teknik sorumluluk almaya devam ettik ama haklarımız o sorumluluğa göre gelişmedi" ifadelerini kullandı.

2025'te TBMM Dilekçe Komisyonu'nun bu mağduriyeti açık şekilde tespit ettiğini söyleyen arkeolog, "Sorunun gerçek olduğunu kabul etti ama 2026'ya geldik biz hala aynı noktadayız. Türkiye'nin geçmişini koruyan insanlar olarak kendi geleceğimiz için adalet bekliyoruz çünkü mesele sadece maaş değil, bu bir meslek itibarı, eşitlik ve hakkaniyet meselesi" dedi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Politika, Güncel, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültürel Miras Uzmanları Ek Gösterge Talep Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
İngiliz Kraliyet Donanması’na ait helikopter düştü İngiliz Kraliyet Donanması'na ait helikopter düştü
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
Tanju Özcan’a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Hisarcıklıoğlu’nun sözleri Bakan Kurumu mest etti Hisarcıklıoğlu'nun sözleri Bakan Kurumu mest etti
Kelkit Çayı’nda kaybolan Oğuz Kale’nin cansız bedeni bulundu Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu

10:53
Başkan adayı çıldırdı Haaland’ı canlı yayında duyurdu
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
10:46
Kılıçdaroğlu’ndan “tedbirli ihraç“ hamlesi İşte hedefindeki 5 milletvekili
Kılıçdaroğlu'ndan "tedbirli ihraç" hamlesi! İşte hedefindeki 5 milletvekili
10:08
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
10:06
Murat Ülker’i geride bıraktı Türkiye’nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
09:27
Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı Kızının iddiası kan donduran cinsten
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 10:59:43. #7.12#
SON DAKİKA: Kültürel Miras Uzmanları Ek Gösterge Talep Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.