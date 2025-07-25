Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Aşır Ekinci (66) idaresindeki 06 SCE 55 plakalı tır, Ankara-Konya kara yolunun 128. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ekinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan Ekinci'nin cenazesi, hastane morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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