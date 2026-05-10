Kulu\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İbrahim İlhan idaresindeki 42 BFA 790 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolunun 122. kilometresi, Zincirlikuyu Mahallesi kavşağında Halit Enes Ağralı yönetimindeki 42 AGR 93 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücülerle otomobillerdeki 3 kişi, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
