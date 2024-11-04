Kulu Yaylasında Yangın: İki Ev Yandı

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Kulu ilçesinde bulunan bir yaylada çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Çöpler yaylasında Bekir D'ye ait yerleşkede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaylaya gelen komşu tarafından yerleşkenin yandığının fark edilmesi sonrası jandarma ekiplerine haber verildi.

Elektrik olmayan yaylada kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, yerleşkedeki yangında 2 müstakil ev, garaj ve içerisindeki tarım aletleri ile depo olarak kullanılan bölüm yandı.

Yangının ne zaman ve nasıl çıktığı araştırılırken jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.