Kum'da 4 Patlama: ABD-İsrail Saldırısı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Kum kenti kırsalında 4 patlama meydana geldiği bildirildi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi konuya ilişkin bilgi verdi.
Hayderi, "Şehir dışındaki iki ayrı bölge toplamda 4 ABD-İsrail füzesinin hedefi oldu." dedi.
İranlı yetkili, olayla ilgili can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.
