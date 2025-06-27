Kum Dökerek İlerleyen Kamyon Trafiği Tehlikeye Attı

HATAY'da kasasındaki kumları yola dökerek ilerleyen hafriyat kamyonu trafik güvenliğini tehlikeye attı.

Antakya ilçesi Kavaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ilerleyen 06 ERA 127 plakalı hafriyat kamyonu, kasasındaki kumları yola saçarak trafikte tehlike yarattı. Trafikteki diğer kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kamyon uzun süre bu şekilde ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Haber: Alican GÜMÜŞ- Kamera: HATAY,