Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Kumamoto'nun Tsunagi kasabasının 4 kilometre kuzeybatısında deprem meydana geldiği belirtildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğü 5,7 olarak açıklandı.

Kyodo'nun haberine göre, depremde 2 kişi yaralandı.

Deprem nedeniyle Minamata kenti ve Kuma kasabasında tahliye kararı alındı.

Ayrıca bazı hızlı tren seferleri de askıya alındı.

Kumamoto'da 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetmişti.