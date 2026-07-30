Kumamoto'da Depremde Ölü Sayısı 30'a Yükseldi - Son Dakika
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Kumamoto'da Depremde Ölü Sayısı 30'a Yükseldi

Kumamoto\'da Depremde Ölü Sayısı 30\'a Yükseldi
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Japonya'nın Kumamoto eyaletindeki 7,1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 30'a ulaştı.

TOKYO, 30 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae perşembe günü acil durum afet yönetimi merkezinde yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.30 itibarıyla açıklanan can kaybı sayısının, ölümleri 7,1 büyüklüğündeki depremle doğrudan ilişkili olup olmadığı araştırılan kişileri de içerdiğini söyledi.

Kumamoto eyaletinde salı günü yerel saatle 16.27'de 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin yol açtığı hasarın boyutunu değerlendirmeyi sürdüren yetkililer, arama, kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afet, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumamoto'da Depremde Ölü Sayısı 30'a Yükseldi - Son Dakika

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