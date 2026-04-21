Kumbul'dan Kurşunlama İddiasına Yanıt

BAŞKAN KUMBUL'DAN AÇIKLAMA

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, evinin kurşunlandığına yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı. Kumbul'un, açıklaması şöyle:

"Öncelikle açıkça ifade etmek isterim ki, söz konusu olayın şahsımla doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olay, ikametgahıma yönelik bir saldırı olmayıp, evime yakın bir noktada bulunan boş bir tarım arazisine doğru, herhangi bir husumet ya da kast olmaksızın münferit şekilde gerçekleşmiştir. Buna rağmen bazı basın organlarında olayın mahiyeti çarpıtılarak, doğrudan şahsıma yönelik bir saldırı gibi yansıtılmış ve vatandaşlarımız yanlış bir şekilde bilgilendirilmiştir. Özellikle son dönemdeki siyasi gelişmelerle ilişkilendirilmeye çalışılması, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya dönük bir algı çabasıdır. Ayrıca olayın gerçekleştiği yerle ilgili kamuoyuna yansıyan bazı bilgiler de doğru değildir. Bu durum, haberlerin yeterli araştırma ve teyit sürecinden geçirilmeden servis edildiğini açıkça ortaya koymaktadır."

Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA,