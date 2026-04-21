Kumbul'dan Kurşunlama İddiasına Yanıt
Kumbul'dan Kurşunlama İddiasına Yanıt

21.04.2026 17:50
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, evinin kurşunlandığı iddialarını yalanladı.

BAŞKAN KUMBUL'DAN AÇIKLAMA

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, evinin kurşunlandığına yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı. Kumbul'un, açıklaması şöyle:

"Öncelikle açıkça ifade etmek isterim ki, söz konusu olayın şahsımla doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olay, ikametgahıma yönelik bir saldırı olmayıp, evime yakın bir noktada bulunan boş bir tarım arazisine doğru, herhangi bir husumet ya da kast olmaksızın münferit şekilde gerçekleşmiştir. Buna rağmen bazı basın organlarında olayın mahiyeti çarpıtılarak, doğrudan şahsıma yönelik bir saldırı gibi yansıtılmış ve vatandaşlarımız yanlış bir şekilde bilgilendirilmiştir. Özellikle son dönemdeki siyasi gelişmelerle ilişkilendirilmeye çalışılması, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya dönük bir algı çabasıdır. Ayrıca olayın gerçekleştiği yerle ilgili kamuoyuna yansıyan bazı bilgiler de doğru değildir. Bu durum, haberlerin yeterli araştırma ve teyit sürecinden geçirilmeden servis edildiğini açıkça ortaya koymaktadır."

Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
İstanbul’da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor İstanbul'da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor

17:23
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
17:08
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
