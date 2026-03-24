Kumköy'de Kaçak Yapılar Yıkılıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumköy sahilinde, kaçak barakalar ve konteynerlerin yıkım süreci başlatıldı.

ANTALYA Aksu'da 750 çardağın yıkımının yapıldığı Kumköy kumsalında, Beşgöz Nehri'nin denize döküldüğü alanın kuzeyindeki 10 baraka ile Kadriye tarafındaki konteyner yapı için de yıkım süreci başlatıldı. Bu konteyner ve diğer baraka yapıların lağım atıklarının, nehrin diğer tarafındaki lağım çukurlarında olduğu gibi denize, nehre ve kumsala bırakıldığı da belirlendi.

Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinin sınırı konumundaki Beşgöz Nehri'nin denize döküldüğü, 'Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanında Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olan Kumköy sahilinde, nehrin kuzeyindeki alanda kaçak inşa edilmiş 10 baraka yapı yer alıyor. Nehrin doğusunda Serik sınırında ise arkasında nehir, önünde deniz manzarası bulunan, kendine özel plaj ve tekne bağlama alanı yapılmış, Özel Çevre Koruma Bölgesi konumundaki kumsal üzerine inşa edilmiş bir konteyner yapı bulunuyor.

BEŞ YILDIZLI OTEL SAHİLE GİRİŞİ ENGELLİYOR

Toplam 3,2 kilometre uzunluğundaki Kumköy sahilinin yaklaşık 1,5 kilometresi Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi, diğer kısmı da Beşgöz Nehri'nin doğusunda Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi sınırlarını kapsıyor. Kadriye kısmında da 5 yıldızlı bir otelin tamamen kapatarak, kara yolunu da engellediği kumsalda, Aksu Belediyesi'nin Halk Plajı için kapsamlı temizlik çalışması yürütülüyor.

LAĞIMLARI NEHİR VE DENİZİ KİRLETİYOR

Kumköy sahilinde daha önce 750 civarındaki kaçak çardak kaldırıldıktan sonra kumlara gömülü araç lastikleriyle yapılmış 1500'ü aşkın lağım çukurunda olduğu gibi, bu kaçak yapıların lağım atıklarının da kumsala, nehre ve denize bırakıldığı belirlendi. Beşgöz Nehri'ndeki kanalizasyon atıkları, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

'HEPSİ YIKILACAK'

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, sahilin Aksu sınır kısmındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra nehrin diğer tarafına da geçeceklerini söyledi. Nehrin kuzeyindeki 10 civarındaki baraka yapı ve Kadriye tarafındaki 'sahilkondu'nun da yıkılıp, kaldırılacağını açıklayan Yıldırım, o bölgede balıkçılar için bir barınak planladıklarını kaydetti. Amatör veya profesyonel balıkçılar için fırtınalı, kötü havalarda korunabilecekleri bir barınağa ihtiyaç olduğunu anlatan Yıldırım, kumsal tamamen temizlendikten sonra halk plajı ve barınakla birlikte Kumköy'ün Antalya'nın en güzel, en temiz ve en güvenli plajı olacağını dile getirdi.

BİR YARIMADA GİBİ

Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan doğa harikası kumsalda, iki ilçe sınırını oluşturan Beşgöz Nehri denizle buluşuyor. Bir tarafı orman, diğer tarafı kumsal olan nehrin denizle buluştuğu alan, küçük bir yarımadayı andırıyor. Kadriye Mahallesi'ndeki bu bölgeye araçla sadece beş yıldızlı bir otelin sahasından veya özel villa sitesinden geçilebiliyor. 5 yıldızlı otelin de kumsala geçiş yolunu kapattığı bölgeye nehrin diğer kıyısından da tekneyle ulaşım sağlanabiliyor.

ÖZEL PLAJ VE İSKELESİ VAR

DHA'nın gündeme getirdiği konteyner yapının bölgede yaşayan O.E. isimli kişiye ait olduğu belirlendi. Kaçak konteyner yapının bir tarafı Beşgöz Nehri'ne, diğer tarafı denize bakıyor. Nehrin tarafına özel iskele yapan O.E.'nin, deniz kenarına da özel bir plaj yaptırdığı görüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Antalya, Kumköy, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Galatasaray’a transfer olmak için bakın ne yapıyor Galatasaray'a transfer olmak için bakın ne yapıyor
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini “eşarp“ kanıtladı Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini "eşarp" kanıtladı
Katar’da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı
Ağrı Dağı’nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor Ağrı Dağı'nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor
Ertan Torunoğulları transfer ateşini ile yaktı İşte tribünde izediği isim Ertan Torunoğulları transfer ateşini ile yaktı! İşte tribünde izediği isim

12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
11:33
İran’a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
İran'a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:34
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 12:36:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.