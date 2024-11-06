Hatay'ın Kumlu ilçesinde patates yüklü tırda 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir tırı durdurdu.
Ekipler tırda yüklü konteynerde yaptıkları aramada, patateslerin arasına gizlenmiş 380 bin uyuşturucu hap buldu.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kumlu'da Patates Yüklü Tırda Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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