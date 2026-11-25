Kumluca Belediyesince 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Kadınlar Kahvesi'nde düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çok sayıda kadın bir araya geldi.

Etkinlikte katılımcılara yöneltilen "Bir kadına yanında olduğunu hangi cümleyle hissettirirsin?" sorusu üzerine kadınlar, dayanışma mesajlarını kağıtlara yazarak panoda sergiledi.

Etkinliğe katılan Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nun eşi Zahide Avcıoğlu, kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital boyutlarıyla temel bir insan hakkı ihlali olduğunu belirtti.

Hiçbir gerekçenin şiddeti meşru kılamayacağını ifade eden Avcıoğlu, kadınların güven içinde, korkusuzca ve eşit haklarla yaşadığı bir toplum temennisinde bulundu.

Etkinlik, katılımcıların dayanışma mesajlarıyla sona erdi.