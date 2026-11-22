Süper Amatör Ligi'nde (SAL) mücadele eden Kumluca Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Özgürlükspor'u 7-0 mağlup etti.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Hayri Kıvanç, Elif Yılmaz ve Hüsnü Sayla hakem üçlüsü yönetti.

Konuk Özgürlükspor'un başlama vuruşuyla başlayan maçın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi Kumluca Belediyespor üstün bir futbol ortaya koydu. Kumluca Belediyespor'dan Muhammet Yiğit Acar, 3. ve 22. dakikada attığı gollerle skoru 2-0 yaptı.

Kumluca Belediyespor, 25. dakikada Furkan Çankaya ve 43. dakikada Enver Erşahin'in golleriyle skoru 4-0 yaptı.

İlk yarısı bu skorla sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına ilk yarıya göre daha atak bir futbol ortaya koyan ev sahibi takımı, rakip kaleye üst üste ataklar geliştirdi. Konuk takımdan 73. dakikada Yusuf Baha Gençoğlu ve 79. dakikada Derman Durgun kırmızı kart gördü.

Sahada 9 kişi kalan rakibine karşı ataklarını arttıran Kumluca Belediyespor, 83. dakikada Hüseyin Çılgın, 86. dakikada Enis Yazıcı ve 90+2. dakikada Hazar Daşcı'nın golleriyle skoru 7-0 yaptı.

Maçta başka gol olmayınca Kumluca Belediyespor sahadan 7-0 galip ayrılarak, haftayı 3 puanla kapattı.