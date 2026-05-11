Kumluca'da Gençlik Haftası Atletizm Yarışları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumluca'da Gençlik Haftası Atletizm Yarışları

Kumluca\'da Gençlik Haftası Atletizm Yarışları
11.05.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında atletizm yarışları düzenlendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında atletizm yarışları yapıldı.

Kumluca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Genlik ve Spor Bayramı ve "Gençlik Haftası" kapsamında, okullar arası atletizm yarışları düzenlendi. Şehir stadında yapılan etkinlikte, "Gülle atma" ve "Koşu" yarışmaları gerçekleştirildi.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş hareketini başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünü dolayısıyla okullar arası atletizm etkinlikleri başlattıklarını söyledi.

Gülle atma, koşu, güreş, badminton, judo, masa tenisi, yüzme ve müzik şenlikleri yapılacağını ifade eden Koca, "Amacımız 19 Mayıs Aratürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerimizi dolu dolu geçirmek. Bu konuda ilçemizde lise ve dengi tüm okullarımızın katılımıyla etkinliklerimizi başlattık. Bugün ilk olarak gülle atma ve koşu sporlarımızı gerçekleştirdik. Emeği geçen sporcularımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Koca ayrıca bugün yapılan mücadelelerde gülle atmada, Spor Lisesinden Enes Demirhan ve genç kızlarda Nida Solakoğlu'nun birinci olduğunu, koşu yarışmalarında ise genç kızlarda 50 metrede Farabi Anadolu Meslek Lisesinden İkra Nur Sarı Keçili, 100 metrede Spor Lisesinden Nida Solakoğlu'nun, genç erkekler ise 50 metrede Gül Çetin Kaur Lisesinden Ahmet Ahad Açıkgöz ve Kumluca Anadolu Lisesinden Dilşat Hameliko'nun birinci olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da Gençlik Haftası Atletizm Yarışları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ahmet Türk, Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti Ahmet Türk, Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
Süper Lig’e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ’’Diren ha’’ şarkısı eşliğinde kaldırdı Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı

20:26
Osimhen’e kötü haber
Osimhen'e kötü haber
19:54
Bir erkeğin en havalı anı Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
19:31
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 20:28:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kumluca'da Gençlik Haftası Atletizm Yarışları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.