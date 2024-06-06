Kumluca\'da Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları eserler sergilendi.

Kumluca Öğretmenevi bahçesinde açılan sergide kursiyerlerin yaptığı resim, el sanatları, hediyelik eşyalar yer aldı.

Kaymakam Tekin Erdemir, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezi'nin ilçede yılda 17 bin vatandaşa hizmet vererek, ilçenin en büyük eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Merkezde 7'den 70'e her yaşta kursiyer bulunduğunu dile getiren Erdemir, hayat boyu eğitimin sürdüğünü kaydetti.

Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Mutlu da 2023-2024 döneminde ilçede 315 kurs açtıklarını ve bu kurslarda 7 bin 500 civarında kursiyer katıldığını belirtti.

Kurs alanlarını vatandaşların taleplerine göre belirlediklerini ifade eden Mutlu, kursa katılanların ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunduklarını kaydetti.