Kumluca'da Öğrencilere Dolandırıcılık Semineri

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrencilere yönelik dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, Kumluca Sultan Alparslan İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere banka hesapları ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olayları hakkında bilgi veren Aydın, öğrencileri bu konularda uyardı.

Öğrencilerin sosyal medya ve internet reklamlarına dikkat etmelerini isteyen Aydın, "İnternet üzerinden 'hesabını kirala para kazan' gibi gelen tekliflere itibar etmeyin. Hesabınızı kullandırırsanız siz de suçun bir parçası haline gelirsiniz ve ciddi hukuki sonuçları olabilir." dedi.

Seminerde öğrencilere güvenli internet kullanımı, kişisel bilgilerin korunması ve şüpheli durumlarda aileleri ile öğretmenlerine bilgi vermeleri gerektiği yönünde de uyarılarda bulunuldu.

Toplantıya Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kumluca Jandarma Komutanı Erkan Özgür, Kumluca Emniyet Müdür vekili Bayram Çiftçi, öğrencilere ve öğretmenler katıldı.