Kumluca'da Orman Yangını: Ev Zarar Görüldü

Güncel

"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Kumluca'da orman yangını: Alevlerin sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi

Karadan ve havadan müdahaleyle söndürülen yangında 20 dönümlük alan zarar gördü

Yangında ev sahibinin olmadığı öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm ormanlık alanın zarar görürken, alevlerin sıçradığı bir evde de yanarak zarar gördü.

Yeni Kışla Mahallesi'nde saat 13 20'de henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen orman yangınını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Yangın yerine orman yangın ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 1 dozer, 3 su tankeri ve yangın söndürme ekipleriyle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin etkin mücadelesi sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında Osman Gazlıgöl'e ait bir ev yanması sonucu kullanılamaz hale geldi. Osman Gazlıgöl'ün evde olmadığı belirlendi.

Yangında 20 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.