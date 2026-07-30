Kumluca'da Orman Yangını: Teyakkuz Halindeyiz - Son Dakika
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Kumluca'da Orman Yangını: Teyakkuz Halindeyiz

Kumluca\'da Orman Yangını: Teyakkuz Halindeyiz
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde süren orman yangınları için söndürme çalışmaları devam ediyor.

'BÖLGEDE TEYAKKUZDAYIZ'

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri destek verdi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yangın söndürme faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Vekili Özdemir, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangın söndürme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir, "Şehrimizde 2 gündür devam eden aşırı sıcaklardan dolayı doğusundan batısına 13 yerde orman yangınları ile mücadele ediyoruz. 10'u kontrol altına alınmış durumda. Ancak Alanya Sapadere, Kaş Üzümlü ve Kumluca Yazır Mahallesi'ndeki yangınlar devam ediyor. Yazır Mahallemizde maalesef 10 evimiz yandı. 2 araç yangından zarar gördü ve 50 evimizi tahliye etmiş durumdayız. Yangına müdahale sürüyor ancak rüzgarın etkisi çalışmaları zaman zaman olumsuz yönde etkiliyor. Havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sayın Valimizin koordinasyonunda, Antalya Büyükşehir Belediyemiz, ASAT Genel Müdürlüğümüz ve tüm kamu kurumlarımız sahada çalışıyor. 112 personelimiz ve 60 aracımızla yangını kontrol altına almak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bölgede teyakkuz halindeyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Yangının kontrol altına alınmasıyla, ekiplerimiz bölgede incelemelerini yaparak, vatandaşlarımızın yarasını saracak" dedi.

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNE GEÇTİLER

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak ekiplerden söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Şahin ve Başkan Vekili Özdemir çalışmaları takip etmek üzere Afet Koordinasyon Merkezi'nde kamu kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kumluca'da Orman Yangını: Teyakkuz Halindeyiz - Son Dakika

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