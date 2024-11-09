Kumluca\'da Orman Yangınına Müdahele

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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Antalya'nın Kumluca ilçesi Güzören Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı yönlendirildi. 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, dozer, greyder ve çok sayıda orman işçisi, alevlerin kontrol altına alınıp söndürülmesine uğraşıyor. Zirveye doğru ilerleyen yangının dağlık bölgede etrafının çevrildiği öğrenildi.