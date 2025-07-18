Kumluca'da Orman Yangınlarına Karşı Üst Düzey Önlemler

Kumluca'da orman yangınlarına karşı Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, piknik yapanlara uyarıda bulundu.

Kumluca'da jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, piknik alanlarını dolaşarak orman yangınlarına karşı vatandaşlara tedbirli olmalarına yönelik bilgi verdi.

Jandarmalar, yasak alanlarda mangal yakanların ateşini de söndürdü.

Ekipler, yol kenarına sigara izmariti, cam şişe ve çöp bırakılmaması yönünde uyardıkları vatandaşlara, olası bir yangın durumunda 112 ya da 177'ye aramaları gerektiğini hatırlattı.