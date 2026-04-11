Kumluca'da Turizm Çalıştayı: Potansiyel ve İş Birliği Vurgulandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ve TAGUM koordinasyonunda, Kumluca Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde 'Antalya ve İlçe Destinasyonlarında Turizmin Gücü: Geleneksellik, Yenilikçilik ve İş Birliği' başlıklı Turizm Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve akademisyenler katıldı.

Kumluca MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Coşgun, Kumluca'nın doğal, kültürel ve tarımsal değerlerle turizmde güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin doğru planlama ve iş birliğiyle hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Çalıştayda, Kumluca'nın ulaşım avantajı, Adrasan ve Olympos gibi turizm destinasyonlarına yakınlığı, antik kentler, doğal bitki örtüsü, Yörük kültürü ve gastronomik çeşitliliği ile önemli bir turizm potansiyeli olduğu belirtildi.

Turizmin tarım, kültür, doğa ve gastronomi ile entegre bir modelde geliştirilmesi önerilirken, agro-turizm gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi, tarımın korunması ve yerel üretimin markalaştırılması gibi öneriler öne çıktı. Ayrıca, plansız yapılaşmanın tehdit oluşturduğu, sürdürülebilir turizm anlayışının entegre edilmesi gerektiği ve Likya Yolu'nun alternatif rotalarla çeşitlendirilmesi önerildi.

Yerel halkın turizme aktif katılımının önemi vurgulanırken, eğitim temelli altyapı oluşturulması gerektiği ifade edildi. Çalıştay sonucunda, Kumluca'nın turizm potansiyelinin planlı, sürdürülebilir ve çok paydaşlı bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiği ortak görüş olarak belirlendi.