Kumluca'da Turizm Çalıştayı: Potansiyel ve İş Birliği Vurgulandı

11.04.2026 14:30
Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Turizm Çalıştayı, bölgenin turizm potansiyelini ve sürdürülebilir turizm anlayışının önemini ele aldı. Katılımcılar, Kumluca'nın doğal ve kültürel değerleri ile alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ve TAGUM koordinasyonunda, Kumluca Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde 'Antalya ve İlçe Destinasyonlarında Turizmin Gücü: Geleneksellik, Yenilikçilik ve İş Birliği' başlıklı Turizm Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve akademisyenler katıldı.

Kumluca MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Coşgun, Kumluca'nın doğal, kültürel ve tarımsal değerlerle turizmde güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin doğru planlama ve iş birliğiyle hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Çalıştayda, Kumluca'nın ulaşım avantajı, Adrasan ve Olympos gibi turizm destinasyonlarına yakınlığı, antik kentler, doğal bitki örtüsü, Yörük kültürü ve gastronomik çeşitliliği ile önemli bir turizm potansiyeli olduğu belirtildi.

Turizmin tarım, kültür, doğa ve gastronomi ile entegre bir modelde geliştirilmesi önerilirken, agro-turizm gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi, tarımın korunması ve yerel üretimin markalaştırılması gibi öneriler öne çıktı. Ayrıca, plansız yapılaşmanın tehdit oluşturduğu, sürdürülebilir turizm anlayışının entegre edilmesi gerektiği ve Likya Yolu'nun alternatif rotalarla çeşitlendirilmesi önerildi.

Yerel halkın turizme aktif katılımının önemi vurgulanırken, eğitim temelli altyapı oluşturulması gerektiği ifade edildi. Çalıştay sonucunda, Kumluca'nın turizm potansiyelinin planlı, sürdürülebilir ve çok paydaşlı bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiği ortak görüş olarak belirlendi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Tutuklu olarak yargılanıyordu Mika Raun Can’ın soruşturması tamamlandı Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
Gassal setinden gülümseten görüntüler Ahmet Kural’ın keyifli anları Gassal setinden gülümseten görüntüler! Ahmet Kural’ın keyifli anları

15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
