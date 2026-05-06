Kumluca'da Türk Sanat Müziği Bahar Konseri
Kumluca'da Türk Sanat Müziği Bahar Konseri

Kumluca\'da Türk Sanat Müziği Bahar Konseri
06.05.2026 10:57
Kumluca Belediyesi, Türk Sanat Müziği Bahar Konseri düzenleyerek sanata desteğini gösterdi.

Kumluca Belediyesi müzik topluluğu tarafından "Türk Sanat Müziği Bahar Konseri" verildi.

Belediyenin Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Kumluca Baro temsilcisi Meliha Girgin Yalçın, Demokrat Parti İlçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı, Belediye Meclis üyesi Feride Salur Güleç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Güleç, koro üyelerini ve şef İbrahim Bilgenoğlu'nu tebrik ederek, Kumluca'da bu tür sanatsal etkinliklerin düzenlenmesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Belediye olarak insanların sosyalleşmesi adına her türlü sanatsal etkinliğe destek verdiklerini ifade eden Güleç, "Yoğun hayat temposu içinde bizlere nefes aldırıyorlar. Müziğin yanı sıra diğer sanatsal etkinliklerimiz de var." dedi.

Konuşmanın ardından şef İbrahim Bilgenoğlu yönetiminde, sunuculuğunu Emel Kozaklı'nın üstlendiği konserde, bahar teması çerçevesinde Türk sanat müziğinin seçkin eserleri seslendirildi. Programda izleyiciler, zaman zaman duygusal, zaman zaman neşeli anlar yaşadı.

Konser sonunda Güleç, koro şefi Bilgenoğlu'na çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

