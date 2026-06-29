Kumluca'da Yangın Kontrol Altında

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otluk ve makilik alanda başlayan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Güzören Mahallesi Keneköy mevkisinde saat 13.00 sıralarında tapulu arazideki otluk ve makilik alanda yangını çıktı. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 helikopter, 2 uçak, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracı, 3 su ikmal aracı, 6 arazöz ve 3 yangına ilk müdahale aracı söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangının evlere ve ormana sıçraması önlendi. Yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.