Kumluca\'da Yangınla Mücadele

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde arazide çıkan yangının, yakındaki ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kumluca'da bağlı Yenikışla Mahallesi yakınlarındaki arazide, öğle saatlerinde yangın çıktı. Büyüyerek hızla yayılan yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangının yakındaki ormana sıçramaması için 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale başlatıldı. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.