Kumluca'da Zeytinyağı Ödülleri Sahiplerini Buldu

22.05.2026 12:58
Kumluca'da düzenlenen zeytinyağı yarışmasında üreticiler ödüllendirildi, kalite vurgulandı.

Antalya'nın Kumluca İlçesinde en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Tevfik Kökçe, Antalya Valiliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışmasında üreticilerin önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana hedeflerinin kalite olduğunu belirten Kökçe, "Ziraat Odası olarak Batı Antalya da bir ilkleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de kaliteli üretim yapan çiftçilerimizin sayesinde domateste olduğu gibi zeytinyağında da marka olmak için çabalıyoruz." dedi.

Başkan Kökçe, daha sonra dereceye giren üreticilere plaket ve hediye takdim etti.

Kaynak: AA

