Kumluca Emniyet Müdürü Gözetici, Kaymakam Güneş\'i ziyaret etti

Kumluca Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 2. sınıf Emniyet Müdürü Bülent Cumhur Gözetici görevine başladı.

Gözetici, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i ziyaret ederek, ilçe hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Güneş, Gözetici'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Vatandaşın huzur ve güveni için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılması gerektiğini belirten Güneş, Kumluca'nın sakin bir şehir olduğunu ancak tarım ve turizm potansiyeli dolayısıyla sürekli nüfus yoğunluğu yaşandığını kaydetti.