Kumluca Lisesi, TÜBİTAK Bölge Finallerine Katılacak - Son Dakika
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Kumluca Lisesi, TÜBİTAK Bölge Finallerine Katılacak

Kumluca Lisesi, TÜBİTAK Bölge Finallerine Katılacak

Kumluca'dan öğrenciler, yabancı terimlere Türkçe karşılık projesiyle finallere hak kazandı.

19.02.2025 14:20
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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK'ın "2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında" hazırladıkları projeyle Konya Bölge Finallerine katılmaya hak kazandı.

Yabancı dil bölümü öğrencileri Beyzanur Altay, Nilhan Uslu ve Zilan Görmen, bu yıl 56'ncısı gerçekleştirilen yarışmaya "Günümüzde sık kullanılan yabancı terimlere Türkçe karşılık bulma çalışması" konusunda hazırladıkları projeyle katıldı.

Öğrenciler, 22 bin 586 proje arasından seçilerek bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Bölge yarışmaları kapsamında proje sergisi ve ödül töreni, 24-27 Şubat'ta 12 bölgede yüz yüze yapılacak. Öğrenciler, Konya Bölge sergisinin yapılacağı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde projelerini sergileyecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, TÜBİTAK yarışmasında derece alan ve bölge finallerine davet edilen öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerini kabul ederek, başarılarından dolayı kutladı.

Bu tür yarışmalarda elde edilen başarıların motive edici olduğunu belirten Tekdemir, "İnşallah başarıları daim olur, başka projelerde de başarı elde ederler. Bizler her zaman öğrencilerimizin destekçisiyiz." dedi.

Ziyarette, hazırladıkları proje hakkında bilgi veren Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Bülent Yılmaz ve proje öğrencileri, Türkçe'nin geleceğini korumayı ve yeni kelimeler kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumluca Lisesi, TÜBİTAK Bölge Finallerine Katılacak - Son Dakika

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