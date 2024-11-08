Kumru Barajı Su Tutumuna Başladı - Son Dakika
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Kumru Barajı Su Tutumuna Başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesinde inşa ettiği baraj ile 33 mahallenin su ihtiyacını 2070 yılına kadar karşılayacak. Barajın maliyeti 195 milyon TL olarak belirlendi ve su tutma kapasitesi 2,8 milyon metreküp.

08.11.2024 21:48
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Ordu Büyükşehir Belediyesi baraj inşa etti

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl inşaatına başladığı Kumru Barajı'nda su tutumuna başlandı

Baraj, Kumru ilçe merkezi dahil 33 mahallenin su ihtiyacı 2070 yılına kadar karşılayacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler:

"Ordu için daha nice projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz"

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesinde baraj inşa etti. Su kaynaklarının arttırılması ve kırsal kesimin içme suyu ihtiyacının uzun yıllar karşılanması amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 5 yıl önce başlattığı çalışmalar sonuç veriyor. Halen 62 göletin inşa edildiği Ordu'da Kumru'da inşa edilen barajın su tutumuna başlandı.

Ordu'nun su geleceğini güvence altına almak, her bir vatandaşın temiz ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak adına büyük bir kararlılıkla çalışmaları sürdürdüklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Devlet Su İşleri ile ortaklaşa inşa ettikleri barajın Kumru ilçe merkezi ile birlikte 33 mahallenin içme suyu ihtiyacını 2070 yılına karşılayacağını kaydetti.

33 mahallenin içme suyu karşılanacak

Baraj çevresinde yapılacak düzenleme ve park çalışmaları sonrası bölgeyi çekim merkezi haline getireceklerini kaydeden Başkan Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kumru Barajı, ilçe merkezinin ve 33 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Toplam 2,8 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olarak inşa edildi. Bu barajın toplam maliyeti ise 195 milyon TL'yi buldu. Bu rakamı Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeyeceğiz. Şu an için Kumru barajında su tutulmaya başlandı. Ocak ayında bu barajın tamamen dolmasını bekliyoruz. Bu baraj sayesinde Kumru ilçemizin yaşamış olduğu su problemleri ortadan kalkmış olacak. İlerleyen aylarda bu barajın etrafını da düzenleyerek burayı bir çekim merkezi haline getireceğiz. Ordu'muza, Kumru'muza ve değerli hemşerilerimize bu büyük eserin hayırlı olmasını diliyor, nice projelerle sizlere hizmet etmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kumru Barajı Su Tutumuna Başladı - Son Dakika

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