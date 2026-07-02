Kumru'da tarım aracı devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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Kumru'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Kumru\'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
02.07.2026 17:49
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Ordu'nun Kumru ilçesinde devrilen patpat aracında Veli Yığınak (60) hayatını kaybetti.

ORDU'nun Kumru ilçesinde bahçeye devrilen patpat diye tabir edilen tarım aracının sürücüsü Veli Yığınak (60), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kumru ilçesine bağlı Yukarıdamlalı Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Yığınak'ın kontrolünü yitirdiği patpat diye tabir edilen tarım aracı, yoldan çıkarak bahçeye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yığınak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Tarım, Kumru, Ordu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumru'da tarım aracı devrildi: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumru'da tarım aracı devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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