Kumru\'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

ORDU'nun Kumru ilçesinde bahçeye devrilen patpat diye tabir edilen tarım aracının sürücüsü Veli Yığınak (60), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kumru ilçesine bağlı Yukarıdamlalı Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Yığınak'ın kontrolünü yitirdiği patpat diye tabir edilen tarım aracı, yoldan çıkarak bahçeye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yığınak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.