Kundaklama Davasında Tutuklama

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerini kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde bir iş yeri ile 6 dairede hasar oluşturan yangını çıkardığı iddiasıyla yakalanan O.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, müşteri olarak bir süre önce satın aldığı ve arızalanan elektrikli motosikletin değiştirilmesini istediği, talebinin olumsuz karşılanması üzerine motosikleti ateşe verdiği, ardından iş yerini kundakladığı belirtildi.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş yerinde dün çıkan yangın, kısa sürede binanın üst katına sıçramıştı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, iş yeri ile 6 dairede hasar oluşmuştu. İş yerini kundakladığı iddia edilen O.D. gözaltına alınmıştı.