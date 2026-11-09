Kuneytra'da gazetecilere ateş açan İsrail askerleri 1 sivilin yaralanmasına yol açtı - Son Dakika
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Kuneytra'da gazetecilere ateş açan İsrail askerleri 1 sivilin yaralanmasına yol açtı

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El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail askerleri, Kuneytra kırsalındaki baskını görüntüleyen gazetecilere ateş açtı. Yerel kaynaklar, açılan ateş sonucu 1 sivilin yaralandığını aktardı; Suriye makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsalında baskını görüntüleyen bir grup gazeteciye ateş açtığı, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye'nin güneyindeki işgalini sürdüren İsrail güçleri, Kuneytra kırsalına baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin, baskını görüntüleyen gazetecilere ateş açtığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 sivilin yaralandığını aktardı.

Suriye makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen yaklaşık bir yılda Kuneytra ve Dera illerinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail ordusunun Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

İsrail'in işgal altında tuttuğu tüm Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini vurgulayan Şam yönetimi, uluslararası topluma da Tel Aviv'in saldırılarına karşı sorumluluk üstlenme çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kuneytra'da gazetecilere ateş açan İsrail askerleri 1 sivilin yaralanmasına yol açtı - Son Dakika
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