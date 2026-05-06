Kur\'an-ı Kerim Yarışmasında Ön Elemeler Tamamlandı

Konya'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Ezber Yarışması'nda ön elemeler tamamlandı.
Karatay Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından mahalle konakları arasında düzenlenen yarışmaya 24 mahalle konağında açılan 11 kurstan 294 yarışmacı katıldı.
Organizasyonun finali, 7 Mayıs'ta Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Finalde değerlendirmeler, müftülük temsilcileri ve kurs hocalarından oluşan jüri heyeti tarafından yapılacak.
Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek, tüm katılımcılara günübirlik gezi programı düzenlenecek.
