Kur\'an Kursları Ramazan İçin Hazırlandı

Batman'ın Sason ilçesindeki Kur'an kursları ramazan ayına özel olarak süslendi.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında ramazanın büyük bir heyecan ve hazırlıkla karşılandığı belirtildi.

Kursların, hem fiziki hem de manevi anlamda hazırlandığı bildirilen açıklamada, öğrenci ve öğreticilerin el emeğiyle hazırladığı ürün ve yazıların kurs binalarına asıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Müftüsü Yahya Alakuştekin, Kur'an kurslarının manevi iklime hazır hale getirildiğini bildirdi.

Ramazan ayının paylaşmanın, sabrın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir zaman dilimi olduğunu anlatan Alakuştekin, kurslarda oluşturulan ramazan köşeleriyle çocukların bu manevi atmosferi daha derinden hissetmelerini amaçladıklarını ifade etti.