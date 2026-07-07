Karşıyaka İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Zübeyde Hanım 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışı yapıldı.
Açılışa Kaymakam Özkan Demir ve İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu da katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.
Kursun açılmasına destek veren hayırseverlere plaket ve teşekkür belgesi verildi. ???????
Son Dakika › Güncel › Kur'an Kursu Açılışı Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?