Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Kızılay Haftası'nı kutladı.
İlçe Müftülüğüne bağlı Mescid-i Aksa Kur'an Kursu ve Soğukpınar beldesindeki 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.
Öğrencilere, hayatın, afetlerde insanlara yardım etmenin ve kan vermenin önemi anlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kur'an Kursu'ndan Kızılay Haftası Etkinliği - Son Dakika
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