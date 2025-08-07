Kur'an Kursu Öğrencilerine Pasta İkramı

AMASYA'da 'Geleceğimizi İnşa Ediyoruz' projesi kapsamında, kişisel güvenlik eğitimi verilen Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine, etkinlik sonrası yaş pasta ikram edildi.

Amasya'da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen proje çerçevesinde, İlduş Hatun Kız Meslek Lisesi'nde açılan Yaş Pasta Yapımı Kursu'na katılan gençler tarafından hazırlanan pastalar, Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Yaz Kur'an Kursu'na devam eden ve Kurana geçen öğrencilere ikram edildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen etkinlikte, çocuklara kişisel güvenlik, olası tehlikeli durumlarda yapılması gerekenler, güvenli internet kullanımı ve dijital risklerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe katılan Elif Azra Kazancı (9), "Polis ağabeyler ve ablalarımız bugün Kur'an kursumuza gelerek bize pasta getirdiler. Hep birlikte pasta kestik, çok mutlu olduk. Onlara çok teşekkür ederim. Böyle güzel sürprizler bizi çok sevindiriyor" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR PROGRAM'

Fatih Sultan Mehmet Camii Kuran Kursu Yöneticisi Ayşegül Yücel ise, "Emniyet Müdürlüğü çok güzel bir program düzenledi. Kur'an'a geçen çocuklarımıza sürpriz yaparak pasta getirdiler. Çocuklarımız farklı bir gün geçirdi, mutlu oldular. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Etkinlik, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.