Kuraklık Eşelek Köyünü Yeniden Gün Yüzüne Çıkardı - Son Dakika
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Kuraklık Eşelek Köyünü Yeniden Gün Yüzüne Çıkardı

Kuraklık Eşelek Köyünü Yeniden Gün Yüzüne Çıkardı

Çanakkale Biga'da Bakacak Barajı'nın su seviyesi düştü, tarihi Eşelek köyü suyun altından çıktı.

03.10.2024 11:32
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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Bakacak Barajı'nın yapımıyla sular altında kalan tarihi Eşelek köyü, yaşanan kuraklıkla birlikte baraj sularının çekilmesi nedeniyle yeniden gün yüzüne çıktı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan 136 milyon metreküp kapasiteye sahip Bakacak Barajı'nın su seviyesi kuraklık nedeniyle ekim ayı itibariyle yüzde 10'lara kadar düştü. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte Bakacak Barajı'nın yapımı için 81 hanesinden 55'i 1990 yılında boşaltılarak Gökçeada'ya taşınan 903 yılık tarihi geçmişe sahip Eşelek köyünün terk edilmiş evleri ve kurum binalarından bazıları gün yüzüne çıktı.

'BARAJDA 13 MİLYON METREKÜP SU KALDI'

Bakacak Barajı'nda geçen yıl ve bu yıl kuraktan dolayı su seviyesinin daha da düştüğünü söyleyen Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Bakacak, Çanakkale'nin en büyük barajı. Baraj bu yıl tarımsal sulamaya açıldı. Geçen yıl kuraklıktan dolayı sulamaya izin verilmemişti. Onun için su seviyesi geçen sene bu zamanlar yüzde 35-40 civarındaydı. Ama bu sene sulamaya açılınca şu an su seviyesi yüzde 10'a kadar düştü. Yani yaklaşık 13 milyon metreküp, su kaldı. Su seviyesi düşününce eski yerleşim yeri olan Eşelek köyü tekrar açığa çıktı dedi.

Bakacak Barajı'nın su seviyesi tarihin en düşük seviyesine ulaştığını vurgulayan Ünver, Çünkü 1984 yılında yapımına başlanan Bakacak Barajı, takribi 2000 yılında bitti. 2001 yılında da sulamaya açıldı. İklim değişikliğinden dolayı kurak yıllarla mücadele ettiğimiz için baraj olumsuz etkilendi. Bakacak Barajı'nın su seviyesi düştü. Eski Eşelek köyü kendi hüviyetine kavuştu. Umarız ki bu yağışlı bir yıl olur ve barajın hiç olmazsa su seviyesi yükselir ve oradaki tarım arazileri ve çiftçiler suya kavuşsun. Su olmazsa tarımdaki üretimde maalesef düşüyor dedi.

Haber - Kamera Nazif Cemhan ŞEN ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuraklık Eşelek Köyünü Yeniden Gün Yüzüne Çıkardı - Son Dakika

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