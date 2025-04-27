Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

Konya'nın Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi'nde oturanlar yaşanan kuraklık nedeniyle toplu halde yağmur duasına çıktı. Bu sırada sağanak bastırdı.

BİR ANDA SAĞANAK BASTIRDI

Çiğil Mahallesi halkı, yaşanan kuraklık nedeniyle bugün öğle saatlerinde yağmur duası için mahalle meydanında bir araya geldi. Mahalleli toplu olarak yağmur duası okurken sağanak bastırdı. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

"İNŞALLAH BU YAĞIŞLAR BEREKET GETİRİR"

Bazıları dua okumaya devam ederken, bazıları ıslanmamak için yakındaki kapalı alanlara sığındı. Mahalle Muhtarı Yüksel Güzelgöz, "Çok mutluyuz. İnşallah bu yağışlar bereket getirir" dedi.