Yağmur duası sırasında yağmur yağdı - Son Dakika
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Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

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Konya'nın Ilgın ilçesinde, kuraklık nedeniyle mahalle halkı topluca yağmur duası yaparken aniden bir sağanak yağmur başladı. Mahalle Muhtarı, "Çok mutluyuz. İnşallah bu yağışlar bereket getirir" dedi.

27.04.2025 14:29
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Konya'nın Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi'nde oturanlar yaşanan kuraklık nedeniyle toplu halde yağmur duasına çıktı. Bu sırada sağanak bastırdı.

BİR ANDA SAĞANAK BASTIRDI

Çiğil Mahallesi halkı, yaşanan kuraklık nedeniyle bugün öğle saatlerinde yağmur duası için mahalle meydanında bir araya geldi. Mahalleli toplu olarak yağmur duası okurken sağanak bastırdı. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

"İNŞALLAH BU YAĞIŞLAR BEREKET GETİRİR"

Bazıları dua okumaya devam ederken, bazıları ıslanmamak için yakındaki kapalı alanlara sığındı. Mahalle Muhtarı Yüksel Güzelgöz, "Çok mutluyuz. İnşallah bu yağışlar bereket getirir" dedi.

Yağmur duası sırasında yağmur yağdı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yağmur duası sırasında yağmur yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Tuna Han:
    denk gelmiş 27 32 Yanıtla
  • Elvan4493:
    zaten hava yağışlı gösteriyordu :))) 40 17 Yanıtla
  • osman şahin:
    Şimdi muhtar diyecek biz yağdırdık 34 16 Yanıtla
  • kubilay dönmez:
    Dua ile yağmur yağsaydı,Arabistan çölleri Amazon ormanı olurdu… :)) 19 27 Yanıtla
  • YoH null:
    hava yağmurlu demişlerdi bazı iller için 22 12 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Yağmur mevsiminde ,yağmur duası yaparsan yağmur yağar tabi...Dua yaptınız diyemi yağdı sanıyorsunuz...? 14 17 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    olsun hava yagisli gosteree de dua duadir. zarar gelmez. meteoroloji amca da duaya eslij etmis iste.. saka maka su candir. 28 3 Yanıtla
  • Bayram :
    Bugün ve yarin ara ara yagmur yagip gececek sali acik hafif bulutlu.. :)) Wetteronline ile tam isabetli canli havadurumu bakabilirsiniz .. iphonun hava göstergesi b ise yaramaz. Androidinki tam isabetli cünkä wetteronline ile calisiyor 5 2 Yanıtla
  • Nuray Aggül:
    sene 2025 yagmur duasina cikiyorlar:) zügürt aga flml sener sen geldi aklima 0 0 Yanıtla
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