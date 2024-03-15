Kuran Kursu Öğrencileri ve Ailelerinden 'Sevgi Kolileri' Yardım Kampanyası

Kuran Kursu öğrencileri ve ailelerinden "Sevgi Kolileri" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü İlçe Müftülüğü Hacı Hasan Çiftçi 4-6 yaş Kur'an Kursunda eğitim gören öğrenciler ve ailelerince, gıda kolileri hazırladı.
Öğrenciler, hocaları eşliğinde hazırladıkları yardım paketlerin üzerine resimler çizerek, "Sevgi Kolileri" adını verdi.
Hazırlanan paketler, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Karaköprü Şubesine teslim edildi.
TDV gönüllüleri, hazırlanan paketleri ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturdu.
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