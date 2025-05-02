Kuran Kursunda Çocuklara Şiddet İddiası - Son Dakika
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Kuran Kursunda Çocuklara Şiddet İddiası

Anne, Kuran kursunda kızının başka bir çocuk tarafından boğazının ip ile sıktığını iddia etti.

02.05.2025 17:04
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Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/ Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Nazlı Yasan, 5 yaşındaki kızının Fatih'teki Geylani Tekke Camiine bağlı 4-6 yaş arası çocuklara eğitim veren Kuran kursunda bir başka çocuğun şiddetine maruz kaldığını ileri sürdü. Olaya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunan anne, "Orada neler çevriliyor benim hiç haberim yok. Bir çocuğun kızımın boğazını iple sıktığını söylediler. Orada 5 yaşındaki çocuklar nereden biliyor iple boğazlamayı? Öğretmen neden çocuklara müdahale etmiyor" dedi.

Nazlı Yasan, 5 yaşındaki kızının Geylani Tekke Camii'ne bağlı 4-6 yaş arası  çocuklara eğitim veren Kuran kursunda bir başka çocuğun şiddetine maruz kaldığını iddia etti. Kızının boynundaki izleri gören Yasan, 22 Nisan'da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Darp raporu aldığını da belirten Yasan, olayın peşini bırakmayacağını söyledi. Yasa, yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı:

"Öğretmen, 'keşke kızınız kendini savunsaydı' dedi"

"Geçen hafta pazartesi günü kızımı Kuran kursuna gönderdim. Çıkış saatinde almaya gittiğimde boynunda iple boğulmuşa benzer izler gördüm. Kuran kursu hocasına sorduğumda, 'Görmedim, bilmiyorum. Keşke kızınız kendini savunsaydı' dedi. 5 yaşındaki kızım nasıl kendini savunsun? İçeride ne olduğunu bana anlatması gerekirken bu şekilde karşılık verdi.

"Orada 5 yaşındaki çocuklar nereden biliyor iple boğazlamayı?"

Ben Kuran kursuna inanıp güvendiğim için kızımı vermiştim. Orada neler çevriliyor benim hiç haberim yok. Lütfen bu soruşturmanın peşini bırakmayın. Arkadaşlarına sorduğum zaman bir çocuğun, kızımın boğazını iple sıktığını söylediler. Orada 5 yaşındaki çocuklar nereden biliyor iple boğazlamayı? İpi nereden aldı? Boğazlamayı nereden öğrendiler? Orada ne öğretiyorlar ki 5 yaşındaki çocuklar birbirine böyle zarar veriyor?

"Savcılığa şikayette bulundum, ceza verilmesini istiyorum"

Öğretmenin haberi olmamış, ben fark ettikten sonra öğrenmiş. Sen neden çocuklara müdahale etmiyorsun? Savcılığa şikayette bulundum. Bir ceza verilmesini istiyorum. Bugün benim çocuğuma oluyorsa yarın başkasının çocuğuna da olabilir. Susmayın."

Anne Nazlı Yasan, "buna benzer olayların daha önce de defalarca gerçekleştiğine şikayet dilekçesinde" yer verdiğini belirterek, "F. isimli şahsın çocuklarından kızıma defalarca zarar geldi" dedi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

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