Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.
Canlı hayvan pazarında, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını görücüye çıkaran besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları alıcıların beğenisine sunuyor.
Pazar alanına gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlığı bulabilmek için fiyat araştırması yapıyor.
Kurbanlık almak isteyenler ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.
