Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Sakarya ve çevre illerde camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı, cemaat bayramlaştı.

Sakarya ve çevre illerdeki camilerde Kurban Bayramı namazını kılmak isteyenler, camilerde birlikte saf tuttu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cemaat, erken saatlerde bayram namazı kılmak için camilere gitti.

Ezan öncesi camilerin içinde ve açık alanlarında yerini alan cemaat önce vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından cemaat bayramlaştı.

Düzce

Düzce'de de Kurban Bayramı dolayısıyla cemaat camileri doldurdu.

Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'ndeki vaazda birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi anlatıldı.

Çocukların da ilgi gösterdiği bayram namazı sonrası cemaat bayramlaştı.

Karabük

Karabük'te de bayram namazını eda etmek isteyenler camilere geldi.

Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'nde saf tutan cemaat, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, dua etti.

Namazın ardından cemaat, cami avlusunda bayramlaştı.

Bolu

Bolu'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Çıkınlar Mahallesi'nde bulunan Balcı Camisi'ne gelenler, vaazın ardından bayram namazını kıldı.

Namazın ardından cemaat bayramlaştı.

Kocaeli

Kocaeli'de de Kurban Bayramı dolayısıyla camilerde saf tutuldu.

Gebze ilçesinde vatandaşlar, tarihi 500 yıllık Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nde Kurban Bayramı namazını kıldı.

Namazın ardından Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ile Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşlarla bayramlaştı.

Zonguldak

Zonguldak'ta cemaat, Kurban Bayramı dolayısıyla camileri doldurdu.

Bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentin simge ibadethanelerinden Uzun Mehmet Camisi'ne gelenler, saf tutarak bayram namazını kıldı.

İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, namaz öncesinde verdiği vaazda Kurban Bayramı'nın önemine değinerek paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma mesajları verdi.

Bayram namazının ardından cemaat, cami avlusunda bayramlaşarak birbirlerinin bayramını tebrik etti.

Bartın

Bartın'da bayram namazını kılmak isteyenler, Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, İmam Hatip ve Esentepe başta olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

Yukarı Halil Bey Camisi'ndeki vaazda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Çocukların da ilgi gösterdiği namaz sonrasında cemaat bayramlaştı.

