Kurban Bayramı\'nda 32 Kişi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk 4 gününde meydana gelen 2 bin 960 trafik kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 817 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (arefe, cuma, cumartesi ve pazar) 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 4 bin 817 vatandaşımız ise yaralandı. Yolların kuralı olur, kralı olmaz. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hız yapma! Sevdiklerin seni bekliyor. Bir anlık hız, bir ömürlük pişmanlık. Yaşama tutun" dedi.

'1 MİLYON 912 BİN ARAÇ DENETLENDİ'

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Kurban Bayramı'nda emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram Tatilinin ilk 4 gününde trafik ekiplerimizce; 1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın" açıklamasında vulundu.