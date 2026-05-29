Kurban Bayramı dolayısıyla, Çerkeş ilçe merkezinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.
Ankara yönünde hissedilen yoğunluk, Çerkeş merkezinde uzun araç kuyruklarına neden oldu. Ankara istikametine doğru yola çıkan binlerce araç sürücüsü, Avukat Akın Gönel Caddesi üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Bölgedeki trafik yoğunluğunun Pazar günü geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Kurban Bayramı'nda Çerkeş'te Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?