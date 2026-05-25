Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme uyarıları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Zeynep Altın, Kurban Bayramı süresince beslenme alışkanlıklarının değiştiğini ve özellikle kronik hastalığı olanlar için ciddi riskler oluşabileceğini söyledi. Diyabet, hipertansiyon, kalp-damar ve böbrek hastalığı bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Altın, tuz ve yağ oranı yüksek beslenmenin tansiyon regülasyonunu bozabileceğini, böbrek yükünü artırabileceğini ve kalp hastalıkları riskini yükseltebileceğini ifade etti.

Kurban etinin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirten Altın, kesilen etin 24 saat boyunca 4 derecede bekletilmesi gerektiğini, aksi halde sindirim sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Ayrıca etin kömürleşecek şekilde pişirilmesinin kanserojen risk oluşturduğunu, haşlama veya fırında pişirme gibi yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Bayram sofralarında tuz tüketimine dikkat çeken Altın, fazla tuzun tansiyon ve böbrek sağlığını olumsuz etkilediğini, sıcak havalarda sıvı tüketiminin artırılması gerektiğini vurguladı. Sağlıklı bir tabak düzeni öneren Altın, tabağın dörtte birinin kırmızı et, yarısının yeşillik ve salata, kalan dörtte birinin ise tam tahıllı gıdalardan oluşması gerektiğini ifade etti.