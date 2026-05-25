Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme uyarıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme uyarıları

25.05.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Doç. Dr. Zeynep Altın, Kurban Bayramı'nda kronik hastalığı olanların tuz ve yağ oranı yüksek beslenmeden kaçınması, eti 24 saat bekletip haşlama veya fırında pişirmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Zeynep Altın, Kurban Bayramı süresince beslenme alışkanlıklarının değiştiğini ve özellikle kronik hastalığı olanlar için ciddi riskler oluşabileceğini söyledi. Diyabet, hipertansiyon, kalp-damar ve böbrek hastalığı bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Altın, tuz ve yağ oranı yüksek beslenmenin tansiyon regülasyonunu bozabileceğini, böbrek yükünü artırabileceğini ve kalp hastalıkları riskini yükseltebileceğini ifade etti.

Kurban etinin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirten Altın, kesilen etin 24 saat boyunca 4 derecede bekletilmesi gerektiğini, aksi halde sindirim sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Ayrıca etin kömürleşecek şekilde pişirilmesinin kanserojen risk oluşturduğunu, haşlama veya fırında pişirme gibi yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Bayram sofralarında tuz tüketimine dikkat çeken Altın, fazla tuzun tansiyon ve böbrek sağlığını olumsuz etkilediğini, sıcak havalarda sıvı tüketiminin artırılması gerektiğini vurguladı. Sağlıklı bir tabak düzeni öneren Altın, tabağın dörtte birinin kırmızı et, yarısının yeşillik ve salata, kalan dörtte birinin ise tam tahıllı gıdalardan oluşması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme uyarıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:33:56. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme uyarıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.