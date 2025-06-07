Kurban Bayramı'nda Trafik Denetimleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk gününde 2 milyon 232 bin 715 aracın otoyolları kullandığını belirterek, "Trafik ekiplerimizce bu araçlardan 12 bin 407'sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,56. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Kurban Bayramı'nın ilk günü 692 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1128 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri alıp denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verilerine göre, 2 milyon 232 bin 715 aracın otoyolları kullandığına dikkati çeken Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Bayramın 1'inci gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 12 bin 407'sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,56. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer yüzde 0,56'lık kısmın da daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlar da yüzde 99,44'lük kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır."

Denetimlerin işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek için olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın." ifadesini kullandı.